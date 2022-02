Tavira apela ao envolvimento dos munícipes no Orçamento Participativo

O município de Tavira convida os residentes, portugueses ou estrangeiros, com idade igual ou superior a 18 anos, inscritos nos cadernos eleitorais do concelho, a participar no Orçamento Participativo (OP) 2022.

PUB

O OP é um instrumento da democracia que confere o poder de decisão direto aos cidadãos. De modo a fomentar uma sociedade civil mais ativa na definição de prioridades governativas, a autarquia disponibiliza um máximo de 200 mil euros, sendo que o custo global de cada proposta deverá ser igual ou inferior a 50 mil euros.

O âmbito temático do OP 2022 estrutura-se nas seguintes áreas: Ação Social (solidariedade social); Acessibilidades e Mobilidade (mobilidade sustentável e inteligente); Ambiente (adaptação e mitigação das alterações climáticas; economia circular; energia limpa e renovável; bem-estar animal); Cultura e Turismo (turismo sustentável; promoção turística do concelho, em especial das zonas do interior); Desporto (competição; promoção da saúde física e metal – lazer e saúde); Educação (promoção da cidadania ativa e participação social) e Juventude (empreendedorismo juvenil).

Entre 15 de março e 08 de abril, os interessados deverão apresentar as suas propostas em formulário próprio, o qual se encontra disponível no portal o OP Tavira (http://op.cm-tavira.pt) ou, presencialmente, na receção do Balcão Único (edifício dos Paços do Concelho), nas juntas de freguesia ou na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

A participação tem uma base individual, não sendo consideradas as propostas subscritas em representação de pessoas coletivas ou grupos informais.

Após análise da elegibilidade das propostas, as mesmas serão submetidas a votação, entre 01 e 15 de julho. Os resultados serão anunciados, entre 16 e 31 de agosto.