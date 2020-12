Tavira apoia famílias com arrendamento habitacional

A Câmara Municipal de Tavira vai apoiar 33 agregados familiares que irão beneficiar, pelo período de um ano e com a possibilidade de renovação, da comparticipação financeira da renda mensal com habitação, anunciou a autarquia.

Esta medida, no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, é destinada a famílias em situação de carência económica e tem um investimento superior a 86 mil euros.

Para usufruir desta comparticipação, os candidatos têm de ter as suas dificuldades económicas e sociais comprovadas “de acordo com as condições e os requisitos previstos em regulamento”, segundo o comunicado.

Como isso: Gostar Carregando...