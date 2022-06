Tavira apresenta programa para o Dia da Cidade

No dia 24 de junho, o município de Tavira assinala mais um Dia da Cidade, o qual inclui a atribuição de medalhas de bons serviços e dedicação aos funcionários com 20 e 30 anos de serviço e de mérito municipal.

As comemorações integram, pelas 10:30, o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, seguido da sessão solene, pelas 11:00, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

A cerimónia contempla a distinção de três trabalhadores com medalhas de bons serviços e dedicação grau prata (30 anos de serviço) e doze funcionários com medalhas de bons serviços e dedicação grau cobre (20 anos de serviço).

A autarquia presta, ainda, homenagem, através da atribuição de medalha de mérito municipal (ouro, prata e cobre), a oito cidadãos e entidades locais que se distinguiram, na sociedade, pelo seu percurso.

Gisela João marca um dos momentos altos das celebrações com um concerto, agendado para as 22:00, na Praça da República. O espetáculo piromusical, a caminhada “Nascer do Sol” e os arraiais dos populares completam o programa de festividades.

De 23 a 26 de junho e nos dias 28 e 29 de junho, pelas 21:30, o Jardim do Coreto volta a ser palco dos arraiais promovidos pela Câmara Municipal de Tavira. Para além do Jardim do Coreto decorrem, um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, diversos arraiais que prometem animar as primeiras noites de verão.

Ainda na noite de São João, pelas 00:00, na Ponte dos Descobrimentos, o espetáculo piromusical dá as boas-vindas ao Dia da Cidade (24 de junho). Mais tarde, pelas 06:00, terá lugar a caminhada “Nascer do Sol”, uma iniciativa do município de Tavira dinamizada pela Casa do Povo de Santo Estêvão.