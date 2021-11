Tavira apresenta vídeo de sensibilização sobre violência doméstica 

A Câmara Municipal de Tavira associou-se este ano à Campanha de Prevenção do Combate à Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica “#PortugalContraAViolência" com um vídeo de sensibilização, anunciou a autarquia.

O vídeo foi promovido por jovens de Tavira e produzido pela empresa algarvia “We Are Who We Are”, lançado no dia 25 de novembro, quando foi assinalado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Este dia tem como objetivo “sensibilizar e apelar à intervenção da sociedade para este fenómeno complexo e multidimensional, assim como divulgar de forma clara, respostas e mecanismos de apoio às vítimas de violência a nível nacional e local”, segundo o comunicado.

Já a campanha deste ano pretende “alertar a sociedade, em geral, para o panorama estatístico associado à violência contra as mulheres e à violência doméstica, assim como para o aumento do mesmo em contexto de pandemia por covid-19, o qual impõe a promoção de maior vigilância, por parte das comunidades, para esta temática e o combate a este crime, apelando à intervenção de cada um/a de nós”.

