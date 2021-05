Tavira assinala Dia da Criança com programação online

A Câmara Municipal de Tavira vai celebrar o Dia Mundial da Criança nos dias 1, 2, 8 e 9 de junho com uma programação online intitulada “Semana da Criança e do Ambiente”, informa a autarquia.

Em parceria com o Agrupamento 100 – Tavira, I Secção Lobitos, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos vai promover no dia 1 de junho, pelas 10:00, através da página de Facebook do município, a leitura da obra “Criança todos os dias”, de Nuno Higino.

Com o objetivo de “alargar esta celebração”, a biblioteca desafia ainda as crianças do concelho e desenhar e escrever uma frase sobre o tema, enviando para o e-mail biblioteca@cm-tavira.pt, que serão posteriormente publicadas nas redes sociais.

O Museu Municipal, em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde Algarve III – Sotavento e o Centro de Saúde de Tavira, vai apresentar um vídeo com propostas de lanches saudáveis baseados na dieta mediterrânica.

No Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, vai ainda decorrer uma ação de limpeza na praia do Arraial Ferreira Neto, enquanto no dia a seguir está agendada a iniciativa “Eu mitigo. Tu? Mitigas?”, no Parque de Lazer da Mata da Conceição, pelas 10:00.

Já no dia 8 de junho, será apresentado “O mar começa aqui”, pelas 09:30, junto à escola EB1 da Horta do Carmo, seguida de uma limpeza na margem do rio Gilão, pelas 10:00.

No dia seguinte, às 09:00, serão instaladas caixas-ninho nas escolas de Tavira, em colaboração com a Associação Vita Nativa.

Esta celebração pretende “salientar os direitos dos mais novos, assim como difundir o estilo de vida mediterrânico nas atuais e futuras gerações”, segundo o comunicado.

