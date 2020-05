Tavira assinala Dia Mundial da Criança com Dieta Mediterrânica

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Dieta Mediterrânica e os 500 Anos de Cidade de Tavira serão alguns dos destaques que vão marcar o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, através de várias iniciativas online, anunciou a autarquia.

Em formato digital, será lançado o livro didático infantil “A Maria, o Avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica de Tavira”, além de outras atividades no âmbito das comemorações dos 500 anos de elevação de Tavira a cidade.

Este livro tem a ilustração de Bruno Boto e, através da personagem do avô Silvestre, as crianças poderão viajar por várias épocas do ano, transmitindo a importância da Dieta Mediterrânica no estilo de vida.

A publicação será posteriormente oferecida à comunidade escolar do primeiro ciclo do ensino básico do concelho, que acontecerá durante a reabertura dos estabelecimentos de educação, previsto para setembro.

Os mais novos terão ainda a oportunidade de participar em duas atividades que fazem parte da comemoração dos 500 anos de elevação de Tavira a cidade, como a construção do jogo “Quantos Queres” e uma ação de expressão plástica de “Silhueta”.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos vai disponibilizar o e-book “A Maria, o avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica em Tavira” através do website https://bibliotecas.cm-tavira.pt, além da partilha da Hora do Conto, com a leitura do “Menino de Todas as Cores” de Luísa Duclas Soares, nas redes sociais do município.