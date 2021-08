Tavira celebra Dias da Dieta Mediterrânica com Amor Electro

Para assinalar a Dieta Mediterrânica no mês de setembro, apesar da pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Tavira está a promover várias iniciativas que vão decorrer entre 2 e 5 de setembro, como concertos de Fábia Rebordão e Amor Electro, anunciou a autarquia.

O primeiro dia terá um espetáculo de Fábia Rebordão, seguido da Gala de Fado – Fado com História no dia seguinte e Sara Correia a 4 de setembro, pelas 22:00, no Parque do Palácio da Galeria.

Já os Amor Electro sobem ao mesmo palco e à mesma hora a 5 de setembro.

O Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira vai promover workshops de artes tradicionais como taleigos, cestaria e empreita, que serão transmitidos online através da página de Facebook da autarquia, pelas 10:30.

Entre os dias 2 e 3 de setembro, estão agendadas atividades no Mercado Municipal como demonstrações culinárias com o chef Abílio Guerreiro, pelas 10:00.

Já no Mercado da Ribeira, será possível visitar a exposição itinerante da Dieta Mediterrânica, nos dias 2 e 3 de setembro e a mostra “O polvo ordena”, com fotografia e vídeo de Pepe Brix no salão da Junta de Freguesia de Santa Luzia, a partir de dia 3 entre as 09:00 e as 17:00.

Durante este dia, decorre ainda a habitual feira de artesanato no Jardim das Palmeiras, a partir das 19:00.

Os bilhetes para os espetáculos estão à venda na Praça da República diariamente, entre as 20:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria nos dias dos concertos, durante o mesmo horário.

Para os espetáculos gratuitos, os bilhetes estarão disponíveis no dia anterior, no máximo de duas entradas por pessoa.

