Tavira celebra Natal com programação para todos os gostos

A Câmara Municipal de Tavira vai celebrar o Natal com uma programação preparada para todos os gostos e cumprindo as regras sanitárias relativas à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O Jardim das Palmeiras vai receber Mostras de Artesanato de Natal nos dias 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 de dezembro, entre as 10:00 e as 18:00, com produtos locais e da época e o apoio de associações de artesanato do concelho de Tavira.

Já o Mercado da Ribeira será palco de espetáculos, com início no dia 11 de dezembro pelas 16:00 com o grupo de cantares “Searas de Outono”. No dia 19, à mesma hora, é a vez do coro Jubilate Deo.

De 20 a 23 de dezembro, pelas 15:00, vai ser possível assistir às atuações do Quinteto da Orquestra de Jazz do Algarve com Marta Hugon, Coral Vozes do Imaginário de Évora, Gospel Collective e Helena Madeira.

As ruas da cidade de Tavira vão receber uma arruada com os Al-Fanfarre no dia 18 de dezembro, pelas 10:30, no mesmo dia em que a Igreja do Carmo será cenário do concerto “Uma Viagem de Natal” da Filomusica Ensemble, pelas 21:30.

Nesse mesmo dia, entre as 10:30 e as 12:00, o Mercado Municipal vai acolher uma oficina de culinária natalícia com o chef Abílio Guerreiro.

Para a noite de passagem de ano, está agendado um espetáculo piromusical que será visível em vários pontos da cidade, para evitar aglomerados de pessoas no centro da cidade.

Até ao dia 6 de janeiro podem ser visitados os presépios do Quartel dos Bombeiros, das Arcadas dos Paços do Concelho, do Mercado da Ribeira e na Igreja das Ondas.

Junto ao Mercado da Ribeira está disponível até 30 de dezembro uma pista de gelo e uma casa do Pai Natal. Entre os dias 20 e 22 de dezembro, as crianças podem assistir à “Hora do Conto” na Galeria André Pilarte, pelas 15:00.

Para dinamizar o comércio local, a Associação Baixa de Tavira vai realizar passatempos semanais nos dias 10, 17, 24 e 31 de dezembro e 10 de janeiro, cujos prémios serão convertidos em voucher para usar posteriormente em estabelecimentos associados.

