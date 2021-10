Tavira: Centro de Experimentação Agrária recorda a sua história

O Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) vai revelar uma parte da sua história humana através de uma compilação de testemunhos dos seus trabalhadores em vídeo, anunciou o movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas.

Intitulado de “Histórias do Posto Agrário”, este projeto tem como objetivo “dar a conhecer a grandiosidade do espaço, bem como a sua importância para a comunidade local, resgatando para memória futura uma parte de uma existência que já conta 95 anos” em Tavira, segundo o comunicado.

A primeira edição conta com os testemunhos da professora Ana Vera Cardoso e do historiador Ofir Renato Chagas, antigos colaboradores do espaço.

O movimento pretende ainda “apelar a uma ampla reflexão sobre a revitalização deste espaço, continuando o trabalho que já tem vindo a realizar ao longo de meses”.

Em junho de 2020, este movimento apresentou uma proposta de tornar o CEAT como uma zona ativa de Tavira, encontrando-se em curso a implementação de 50 talhões de hortas urbanas para beneficiários de cinco bairros sociais da cidade.

