Tavira: Chris Croxford venceu prova de triatlo

Chris Croxford, do Infinity Cycles, foi o vencedor do 1º Triatlo Cross Cidade de Tavira, que se disputou no passado domingo. Em segundo lugar ficou Simon Taylor e em terceiro, Paulo Ajuda, ambos do Clube Vela de Tavira.

Após 3 anos de Duatlo Cross, o centro da cidade esteve muito animado e os triatletas desfrutaram de um grande dia de competição. A equipa do Clube de Vela de Tavira com 10 pódios, nas diferentes categorias, dominou a prova, disputando até final as duas classificações gerais, onde em masculinos fez 2º e 3º lugar e na classificação geral feminina alcançou o 3º lugar. Por equipas, a masculina regressou ao mais alto lugar do pódio.A prova contou com a presença de dois campeões nacionais de triatlo Cross, Amâncio Norberto e José Varela e ainda com um campeão de Espanha, Izquierdo Diaz e um vice-campeão de Espanha, Contreras Rebollo. Estes ficarão muito contentes com a prova e toda a envolvente nesta bonita cidade.

O nível competitivo esteve muito bem, nesta que foi a 1ª prova do circuito regional de Triatlo/duatlo Cross.

Resultados da prova

https://werun.pt/resultados/?fbclid=IwAR1h_J9XtzZWE84O-9x87XDJs6o4FO4oZ1TNoHWtgrinBH5xAxjGbb3X_wI