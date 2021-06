Tavira comemora Dia da Cidade com Vitorino e Zé Francisco

O município de Tavira vai celebrar mais um Dia da Cidade, a 24 de junho, que terminará com um concerto de Vitorino Salomé e Zé Francisco, no Parque do Palácio da Galeria, anunciou a autarquia.

O programa do feriado municipal tem início com o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, pelas 10:30, seguido da sessão solene pelas 10:45.

Durante a sessão solene, serão atribuídas medalhas de mérito municipal e de bons serviços e dedicação aos funcionários da autarquia com 20 e 30 anos de serviço, no Mercado da Ribeira.

O Dia da Cidade de Tavira termina com o espetáculo “Homens do Sul”, com Vitorino Salomé e Zé Francisco, no Parque do Palácio da Galeria pelas 22:00, com entradas gratuitas mas limitadas à lotação do recinto.

Devido à pandemia de covid-19, todas as iniciativas serão transmitidas em direto através da página Facebook da Câmara Municipal de Tavira.

