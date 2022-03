Tavira cria “hotéis” para insetos polinizadores

Para assinalar o início da primavera e do ciclo de polinização da natureza, a autarquia tavirense, em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira, promoveu a atividade “BZZZZ – Luz Verde aos Polinizadores”, através da colocação de dois hotéis para insetos polinizadores, no Parque da Água.

PUB

Segundo a autarquia, as estruturas pretendem ser locais privilegiados para observação da biodiversidade e potenciais laboratórios vivos, permitindo ser, ainda, um local para hibernação, durante o inverno, e reprodução, no verão.

A iniciativa contou com a participação de uma turma do 1.º Ciclo da escola EB 2/3 D. Paio Peres Correia e teve como objetivo sensibilizar os alunos para a temática da preservação e germinação da vida na Terra.