Tavira dá a conhecer o camaleão com exposição

O Mercado Municipal de Tavira acolhe até ao dia 13 de junho a exposição “Conhecer o Camaleão”, numa parceria entre o município e a associação Vita Nativa, anunciou a autarquia.

Esta exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado, entre as 07:00 e as 13:00, estando integrada no Projeto Camaleão, que tem como objetivo “promover a conservação da espécie, assim

como contribuir para o conhecimento sobre a sua biologia e distribuição geográfica”, segundo o comunicado.

O Projeto Camaleão foi uma ideia vencedora do Orçamento Participativo Jovem Portugal, dinamizado pela Vita Nativa, com financiamento do Instituto Português do Desporto e Juventude.