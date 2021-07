Tavira disponibiliza Fundo de Apoio à Economia Local

A Câmara Municipal de Tavira vai disponibilizar um Fundo de Apoio à Economia Local com uma dotação de 300 mil euros, com candidaturas abertas entre 19 e 23 de julho, anunciou a autarquia.

Este fundo de apoio “constitui um contributo de âmbito local que tem como intuito revitalizar o tecido empresarial do concelho, atenuar os efeitos nefastos da atual crise económica, manter as empresas em atividade e garantir a manutenção dos postos de trabalho”, segundo o município.

A este fundo podem candidatar-se microempresas, pequenas empresas, empresários em nome individual e trabalhadores independentes, com sede no concelho de Tavira.

Os candidatos têm de estar legalmente constituídos a 29 de fevereiro de 2020 e ter uma faturação máxima anual até 350 mil euros com reporte ao ano 2020.

As candidaturas podem ser feitas através do preenchimento de um formulário, disponível na plataforma dos Serviços Online, que deve ser posteriormente enviado para o e-mail faeltavira@cm-tavira.pt, com outros documentos solicitados.

No caso da verba de 300 mil euros esgotar-se e as candidaturas válidas não terem sido contempladas, no futuro “estarão sujeitas a futura dotação orçamental”.

