Tavira e Faro recebem os últimos concertos do Festival de Órgão

Os últimos concertos do Festival de Órgão do Algarve realizam-se no próximo fim de semana, em Tavira e em Faro, divulgou a organização do evento, que começou no início do mês.

Dia 26 de novembro, sexta-feira, tem lugar na Igreja da Misericórdia de Tavira o único concerto de música de câmara integrado nesta edição do Festival de Órgão. A acompanhar André Ferreira nos teclados e registos do Órgão histórico construído em 1785, André Conde dá-nos a escutar o timbre do trombone. Mozart, Giazotto/Albinoni, Corelli, Handel e Marcello são os compositores escolhidos para esta noite, em que se irão escutar adágios, sonatas e até árias de ópera.

Dia 27 de novembro, sábado, o ciclo de concertos do Festival encerra na Sé de Faro, com uma noite de música coral e órgão pelo Officium Ensemble e Sérgio Silva, dirigidos por Pedro Teixeira. Serão executadas as “Novas Flores de Música”, conjunto de obras dos compositores contemporâneos portugueses Eurico Carrapatoso (Pange lingua), João Madureira (Poema), João Santos (Verso) e João Vaz (Magnificat), combinadas com obras renascentistas de Manuel Rodrigues Coelho. Este concerto conta com o apoio complementar da Direção-Geral das Artes.

A fechar o Festival, na tarde de domingo, 28 de novembro realiza-se na Sé de Faro o concerto protagonizado pelos alunos da Escola de Órgão que pretende dar a conhecer o seu trabalho. A Escola de Órgão da Sé de Faro iniciou-se no ano letivo de 2017/2018, por iniciativa do Cabido da Sé, na pessoa do Cónego José Pedro Martins. Contando atualmente com 20 alunos, visa prepará-los no acompanhamento do canto litúrgico e no aprofundamento dos conhecimentos musicais.

Os concertos de 26 e 27 de novembro realizam-se às 21:00 horas, e o concerto de 28 de novembro realiza-se às 15:00, sendo todos de entrada livre.

Com organização da Associação Música XXI, o Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve.

Os programas de concerto estão disponíveis no Livro do Festival: https://heyzine.com/flip-book/9743b8d09d.html.

