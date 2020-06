Tavira edita livro infantil sobre a Dieta Mediterrânica

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Tavira assinala hoje o Dia Mundial da Criança com o lançamento, em formato digital, do livro didático infantil «A Maria, o Avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica em Tavira» e a partilha de atividades no âmbito das comemorações dos 500 anos de elevação a cidade.

«A Maria, o Avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica em Tavira» é uma edição lúdico-didática do município, com ilustração de Bruno Boto, que visa transmitir aos mais novos a importância deste estilo de vida e o porquê de Tavira ser a comunidade representativa de Portugal na inscrição a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, desde 2013.

No livro, o avô Silvestre possui os “saberes-fazeres” da dieta mediterrânica, um património único, mas comum entre diferentes países.

Através desta personagem, o leitor atravessa as várias épocas do ano, descobre paisagens, culturas, produtos e toma consciência de conceitos e valores.

O livro em papel será oferecido à comunidade escolar do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, aquando da reabertura dos estabelecimentos de ensino, em setembro de 2020.

Ainda no âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, serão disponibilizadas duas atividades para os mais novos, as quais terão como tema central a comemoração dos 500 anos de elevação de Tavira a cidade.

Uma das iniciativas consiste na construção do jogo «Quantos Queres», com questões sobre a cidade, nos séculos XV e XVI. A outra ação é de expressão plástica e designa-se de «Silhueta».

Por sua vez, a biblioteca municipal Álvaro de Campos disponibiliza o livro (e-book) «A Maria, o avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica em Tavira» aqui e irá partilhar a «Hora do Conto», com a leitura do «Menino de Todas as Cores», de Luísa Duclas Soares, nos meios de comunicação do município.