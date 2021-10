Tavira: Encontro de Autores com Irene Flunser Pimentel

No âmbito do programa “Encontro com Autores”, decorrerá no dia 12 de outubro, pelas 21:30, através da página de Facebook da Câmara Municipal de Tavira, uma sessão de conversa com a escritora Irene Flunser Pimentel.

A sessão integra o Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto, do Projeto Nunca Esquecer, que foi formalizado pelo Conselho de Ministros com o objetivo de “recordar, homenagear e divulgar a segunda guerra mundial e as suas vítimas, incluindo cidadãos portugueses”, segundo o comunicado.

Irene Flunser Pimentel é mestre em História Contemporânea do século XX e doutorada, em História Institucional e Política Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

É também investigadora do Instituto de História Contemporânea e autora de diversas obras.

