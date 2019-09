Tavira evoca as”Gentes do Mercado”

🔊 Ouvir Notícia



No âmbito da VII Edição da Feira da Dieta Mediterrânica que acontece em Tavira, de 5 a 8 de setembro, a Direção Regional de Cultura do Algarve organiza, em conjunto com a Associação Internacional de Paremiologia e a Resmalhar – Associação Cultural para a Sustentabilidade Local, a 2ª edição do projeto “Gentes do Mercado”, este ano com a temática “Receitas, dicas, saberes, histórias e provérbios”.

Este é um projeto de dinamização sociocultural do Mercado Municipal de Tavira, que se realiza pelo 2º ano consecutivo e que resulta de um processo dinâmico de valorização dos “saberes” dos vendedores do mercado, que são os protagonistas e os principais destinatários deste projeto.

A dinamização do “Gentes do Mercado” irá acontecer nas manhãs dos dias 6 e 7 de setembro, entre as 10 e as 11 horas, e representa o culminar de um trabalho desenvolvido em estreita colaboração com as pessoas que fazem o mercado, os seus vendedores, que foram convidados a partilhar os seus conhecimentos sobre os produtos que comercializam, sejam receitas, dicas, histórias, etc.