Tavira: Frankie Chavez encerra “Acordes na Aldeia”

Frankie Chavez encerra, no próximo sábado, dia 9 de março, pelas 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão, em Tavira, o ciclo “Acordes na Aldeia”.

O músico, cantor e compositor estreou-se, em 2010, com o EP Optimus Discos. Seguiram-se Family Tree (2011), Heart & Spine (2014) e Double or Nothing (2017).

Frankie começou “a tocar sozinho, apenas voz e guitarra, sem rede. Depois com um baterista, depois em trio e agora, para este último disco, Double or Nothing, em quarteto”. Para o músico, “tocar com banda faz com que nos distanciemos um pouco do público”, por isso, confessa que “aprecia a liberdade que a solidão em palco lhe confere, a possibilidade de se sentir solto, de ceder ao impulso do momento em improvisos que transformam cada uma das apresentações em momentos únicos e irrepetíveis”.

Este ciclo é uma organização da Casa do Povo de Santo Estêvão, o qual conta com o apoio do município de Tavira, da junta de freguesia de Luz e Santo Estêvão, da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Quinta Soria Moria.