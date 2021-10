Tavira: Fundação Irene Rolo promove inclusão social com exposição

A Fundação Irene Rolo irá promover uma exposição de esculturas marinhas, denominada “Mares de Inclusão”, criada por cidadãos portadores de deficiência, que estará patente ao público de 29 de outubro a 22 de novembro, no Centro Comercial Tavira Gran-Plaza, anunciou a instituição.

A exposição está enquadrada no projeto “Comunicarte”, financiado pela Rota Solidária – Associação Teia D’Impulsos e tem a assinatura de cidadãos com deficiência intelectual, que fazem uso de uma mistura improvável de materiais como arame, papel, galhos de árvore, cortiça, entre outros, que dão corpo a esculturas alusivas ao mar, por ocasião do Dia Nacional do Mar, celebrado a 16 de novembro.

O objetivo da Fundação passa por envolver pessoas com deficiência na elaboração de diversos trabalhos, constituindo oportunidades para o desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais, bem como o reconhecimento do potencial artístico das pessoas com deficiência, contribuindo assim para a inclusão social.

PUB