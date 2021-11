Tavira: Homem de 64 anos suspeito de matar a mulher é detido

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu esta semana à detenção do homem de 64 anos que estava a ser investigado por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no concelho de Tavira, indicou aquela força policial.

Os factos reportam a maio de 2020, data em que foi localizado o cadáver de uma mulher de 57 anos de idade que, aparentemente, havia colocado termo à própria vida através de disparo de arma de fogo, tendo sido o cônjuge, com o qual partilhava a habitação, a única pessoa presente aquando da ocorrência.

Em resultado do trabalho de investigação desenvolvido, aliado às várias perícias requeridas junto do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à detenção do suspeito, concretizada esta semana.

O detido, indivíduo de 64 anos, sobre o qual recai a suspeita da autoria do crime de homicídio, terá tentado isentar-se de quaisquer responsabilidades criminais, construindo, após a prática do crime, um cenário de aparente suicídio.

O detido foi a interrogatório Judicial tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de se ausentar do país.

A investigação é tutelada pelo DIAP de Faro – Secção de Tavira.

PUB