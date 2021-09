Tavira investe 55 mil euros em material escolar e livros para o 1º Ciclo

A Câmara Municipal de Tavira investiu cerca de 20 mil euros na aquisição de kits de material escolar para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no arranque do ano letivo, revelou a autarquia.

Adquiriu ainda 35 mil euros em livros de fichas/atividades para o mesmo nível de ensino, abrangendo esta medida cerca de 965 alunos.

O município oferece os livros de fichas/atividades como complemento aos manuais escolares do 1º Ciclo que serão assegurados pelo Ministério da Educação no ensino público.

Os alunos do ensino privado serão beneficiados, igualmente, com os respetivos manuais escolares. Para as crianças de Cachopo, que foram transferidas para a Escola de Martinlongo, a autarquia garante, também, o material e as fichas escolares.

Considerando a atual situação derivada da doença COVID-19, a entrega de todos os materiais será efetuada, diretamente, na sala de aula de cada estabelecimento de ensino, no primeiro dia do ano letivo.

