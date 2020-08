Tavira investe cerca de 68 mil euros em material escolar para alunos do 1º Ciclo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Tavira anunciou hoje a entrega de materiais escolares e livros de atividades nas salas de aula do 1º Ciclo do Ensino Básico, num investimento de cerca de 68 mil euros.

No arranque do ano, foram investidos 31.500 euros na aquisição de material escolar, juntamente com 37 mil euros em livros de atividades, sendo abrangidos com esta medida cerca de 940 alunos.

A intenção da autarquia com esta mediada é “apostar na qualidade do ensino público e a apoiar as famílias do concelho que, no início de cada ano letivo, se deparam com despesas acrescidas”.

Em contexto de pandemia, a entrega de todos os materiais será efetuada diretamente na sala de aula de cada estabelecimento de ensino, no primeiro dia do ano letivo.

O Município oferece os livros de atividades como complemento aos manuais escolares do 1º Ciclo, cuja distribuição será assegurada pelo Ministério da Educação no ensino público.

A distribuição de material escolar e livros de atividades será efetuada por todos os alunos residentes no concelho que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo, público e privado.

Os alunos do ensino privado serão beneficiados, igualmente, com os respetivos manuais escolares. Para as crianças de Cachopo, que foram transferidas para a Escola de Martinlongo, a autarquia garante também o material e as fichas escolares.