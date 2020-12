Tavira: Lar de Santa Maria com 26 infetados

O Lar de Santa Maria, em Tavira, tem 25 utentes e um funcionário infetados com covid-19, anunciou a direção.

“Pese embora todas as medidas que, desde a primeira hora e logo em março de 2020 tomámos, a nossa instituição, tal como outras, vê-se afligida de forma mais intensa por esta pandemia que persiste em nos acompanhar”, refere o presidente da direção do Centro Social e Paroquial de Santa Maria de Tavira, padre Miguel Neto.

Os utentes infetados já se encontram isolados dos restantes, acompanhados por uma equipa que lhes garante “todo o apoio e tratamento que necessitem”, seguindo indicações do delegado de Saúde de Tavira, de um médico e um enfermeiro do Serviço Nacional de Saúde.

Os familiares dos utentes infetados serão contactados diariamente pela instituição, “afim de dar conta do ponto de situação”.

A direção, que também já contactou os familiares dos utentes não infetados, solicita em comunicado que “não efetuem chamadas telefónicas para a instituição, por forma a não sobrecarregar as linhas telefónicas, garantindo que toda a informação vos será prestada atempadamente e de forma clara e esclarecedora”. Para conter este surto, o Lar de Santa Maria contou “desde a primeira hora” com a presença do delegado de Saúde de Tavira, da diretora do Centro Regional de Segurança Social e a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins.

Como isso: Gostar Carregando...