Tavira mantém tradição das Charolas

Tavira dá as boas-vindas a 2020 com os tradicionais encontros de Charolas. Músicas que evocam versos em louvor ao Deus Menino e comemoram a entrada do novo ano.

O ponto alto desta iniciativa acontece no próximo dia 5 de janeiro com o 35º Festival de Charolas “Cidade de Tavira”, que vai decorrer no Mercado da Ribeira e é organizado pela Câmara Municipal.

Todas as freguesias do concelho vão também poder assistir a encontros de Charolas, organizados pelas respetivas Juntas de Freguesia. No dia 1 será na Luz de Tavira, Conceição e Cabanas, seguindo-se Santo Estêvão, no dia 3 e no dia 4, no Faz Fato, Estorninhos e Santa Catarina da Fonte do Bispo.