Tavira oferece cabazes de Natal a 900 famílias carenciadas

São as 900 famílias, residentes nas seis freguesias do concelho, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconómica e que agora beneficiam da atribuição de cabazes de Natal pela Câmara Municipal de Tavira.

Esta medida é adotada todos os anos pela autarquia. Contudo, face à atual situação pandémica que acarretou diversas fragilidades, verificou-se a necessidade de reforçar a proteção dos grupos mais suscetíveis da comunidade tavirense, “minimizando as desigualdades sociais e garantindo o essencial conforto para um Natal mais feliz”.

Segundo a autarquia, a ação “reveste-se de grande relevância para os mais desprotegidos e surge no âmbito da estratégia do município para atenuar as diferenças socioeconómicas e as carências imediatas de bens de primeira necessidade a indivíduos e famílias”.

O município recorda que desde o início da proliferação da covid-19, a edilidade tem implementado um conjunto de medidas, em diferentes áreas, que visam minimizar o impacto da pandemia na vida da população.

