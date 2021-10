Tavira participa na Semana da Educação e Voluntariado Ambiental

Nos dias 12, 14 e 15 de outubro, a Câmara Municipal de Tavira vai participar na Semana da Educação, Iniciativas e Voluntariado Ambiental (SEIVA), que decorre até ao dia 17 deste mês, anunciou a autarquia,

No dia 12 vai decorrer uma ação de reflorestação do Parque de Lazer da Mata Nacional da Conceição, enquanto a 14 de outubro acontece a iniciativa “Eu Mitigo. E tu? Mitigas?”, que consiste na mitigação de espécies invasoras no sapal e na praia do Barril, no concelho de Tavira.

Já no dia 15 de outubro irá decorrer uma limpeza na margem do rio Gilão, numa organização da Agência Portuguesa do Ambiente em parceria com outras entidades nacionais e regionais.

A participação da Câmara Municipal de Tavira nesta iniciativa tem como objetivo “ despertar a comunidade para a valorização e preservação dos ecossistemas, recursos hídricos e combate às espécies invasoras”, segundo o comunicado.

Nestas ações vão participar alunos do segundo e terceiro ciclos dos agrupamentos de escolas D. Manuel I e Dr. Jorge Augusto Correia, o Centro de Ciência Viva de Tavira, o Instituto de Conservação da Natureza, a ALGAR e a empresa municipal Taviraverde.

