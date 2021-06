Tavira Primavera D’ Artes apresenta fim-de-semana musical variado

No âmbito do Tavira Primavera D’Artes realiza-se, nos dias 10 (quinta-feira), 11 (sexta-feira) e 12 de junho (sábado), na freguesia de Cachopo e Tavira, com transmissão via Facebook do Município, um programa musical diversificado.

No dia 10, pelas 17:00, no Cachopo, atuará Silvino Campos e Searas de Outono e às 21:30 o Quarteto Sul’Arte e Eduardo Ramos Duo.

No dia 11, em Tavira, pelas 21:30, será a vez de Poemus (poesia e música), na Casa Álvaro de Campos, e à mesma hora o Grupo Coral Tavira, na Igreja do Carmo

Dia 12, também em Tavira, pelas 21:30, será a vez de Rui Vaz na Igreja da Misericórdia e de Josué Nunes, à mesma hora, na Ermida de Santa Ana.

Integram a programação deste ciclo 32 projetos artísticos do concelho nos campos da música, poesia, dança, artes visuais e multidisciplinares, 18 associações culturais sedeadas em Tavira, cerca de 330 interpretes, de entre ranchos folclóricos, grupos corais e banda filarmónica, bem como outros interpretes/artistas em formatos mais reduzidos e ainda várias itinerâncias.

O objetivo prioritário do Tavira Primavera D´Artes é apoiar os projetos artísticos do concelho, envolvendo a comunidade artística local, promover a fruição cultural e divulgar o seu vasto património, valorizando-o.

A programação do “Tavira Primavera d`Artes” está inserida na candidatura regional da “Algarve – Programação Cultural em Rede”, projeto “Bezaranha”, no âmbito do Programa Operacional do Algarve Cresc Algarve 2020, financiada a 100% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

+ Info: www.bezaranha.pt

