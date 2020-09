Tavira promove Jornadas Europeias do Património com atividades online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A cidade de Tavira vai promover, entre os dias 25 e 27 de setembro, as Jornadas Europeias do Património com atividades online e entradas gratuitas no Museu Municipal, anunciou a autarquia.

As atividades online previstas são centradas na celebração dos 500 anos da cidade e serão transmitidas através do Facebook, no âmbito da prevenção do contágio de covid-19.

No primeiro dia será transmitida uma “Sopa de letras”, um passatempo para os mais novos com base num conto, enquanto que no dia seguinte será um quiz acerca da cidade de Tavira.

Para terminar, a 27 de setembro, é a vez de “Um minuto no Museu”, um vídeo centrado numa peça do acervo do Museu Municipal.

Este ano, a iniciativa tem o tema “Património e Educação” e tem como objetivo sensibilizar para o papel da educação no património.

Durante os dias das Jornadas, entre as 09:15 e as 16:30, as entradas no Museu Municipal de Tavira serão gratuitas, incluindo o Palácio da Galeria e o Núcleo Islâmico.

O Palácio da Galeria tem patente as exposições “A Principal do Reino do Algarve – Tavira nos séculos XV e XVI” e “Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar”, enquanto no Núcleo Islâmico é possível visitar a exposição “Tavira Islâmica”.

Estes espaços têm lotação máxima nas salas, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde devido à pandemia de covid-19 e é obrigatório o uso de máscara a a desinfeção das mãos à entrada.