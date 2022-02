Tavira promove saúde e proteção na doença

A Câmara Municipal de Tavira celebrou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com a Plataforma Saúde em Diálogo, no âmbito do projeto "Espaço Saúde 360º Algarve", anunciou a autarquia.

Este protocolo tem como objetivo a promoção da saúde e proteção na doença, com o apoio de parcerias e colaborações locais de Tavira, que “visa fomentar a literacia em saúde, especialmente em grupos mais vulneráveis”, segundo o comunicado.

“O conhecimento, nesta área, tem um impacto direto no bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos, ou seja, maior capacitação, informação e poder de decisão”, acrescenta o município.

Segundo o comunicado, “todos estes fatores contribuem para precaver e reduzir as desigualdades, minimizar o impacto na utilização dos recursos e serviços de saúde e fomentar a adoção de comportamentos preventivos e de autocuidado, potenciando, deste modo, a literacia em saúde na população envelhecida, visando a coesão social e territorial com o objetivo de maior integração e combate à pobreza e discriminação”.