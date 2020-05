Tavira reabre serviços ao público e equipamentos culturais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Tavira retomou esta semana o atendimento presencial, com a abertura do Balcão Único, no rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho, anunciou o município.

Neste novo espaço, estão presentes a Secção de Obras Municipais, a Secção de Taxas e Licenças e a Tesouraria Municipal, cujo atendimento ao público terá lugar, nesta fase, entre as 09:00 e as 13:00. Prevê-se que, posteriormente e noutro contexto, a autarquia alargue os serviços disponíveis no Balcão Único, assim como o seu horário.

A Administração Local deve pautar a sua atuação tendo por base princípios que aproximem os serviços prestados das reais necessidades dos cidadãos. A solução preconizada permite salvaguardar as condições de higiene e segurança, atualmente, exigidas e visa potenciar a gestão do atendimento municipal que garanta aos cidadãos-utentes um serviço eficiente que melhor satisfaça as suas expectativas, num ambiente agradável e num espaço moderno e atrativo.

Não obstante, e considerando a ainda atual situação de pandemia, o Município de Tavira aconselha a que se privilegie o contacto telefónico e o uso de correio eletrónico.

Entretanto, reabriram, no dia 19 de maio, os equipamentos municipais do Município, designadamente a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos e o Arquivo. A reabertura do Museu Municipal de Tavira ocorreu, no dia 18, com a inauguração da exposição “A Principal do Reino do Algarve – Tavira nos séculos XV e XVI”.