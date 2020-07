Tavira recebe concertos de jazz no Palácio da Galeria

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Palácio da Galeria, em Tavira, será palco de um novo ciclo de jazz entre os dias 16 e 18 de julho com vários concertos e novas regras sanitárias devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

A 16 de julho sobe ao palco os TGB com Sérgio Carolino, Mário Delgado e Alexandra Frazão, pelas 22:00, que irão misturar jazz com rock, folk e country.

No dia seguinte, é a vez dos Lisbon String Trio (LST), composto por José Peixoto, Bernardo Couto e Carlos Barreto e a participação de Cristina Branco.

Para terminar esta edição do “Jazz no Palácio da Galeria”, sobem ao palco a cantora Rita Maria e o pianista Filipe Raposo, que apresentam um espetáculo de música tradicional portuguesa, jazz e composições originais da dupla.

Os bilhetes estão disponíveis na Praça da República, diariamente, entre as 19:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria nos dias dos espetáculos, entre as 19:00 e as 23:00.

Devido à pandemia de covid-19, estes espetáculos têm novas regras sanitárias como a lotação máxima dos espaços reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde.

A aquisição prévia dos bilhetes é obrigatória, além da máscara e do cumprimento das regras de segurança.