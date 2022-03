Tavira retoma plano de promoção da atividade física no concelho

Após dois anos de interregno, devido à pandemia, o município de Tavira celebrou com a Casa do Povo de Santo Estêvão, o Clube de Vela de Tavira, o Tavira Natação Clube, o Clube Bike Team Tavira e a RIA – Aqua Clube Tavira uma parceria tendo em vista a implementação do Plano de Promoção da Atividade Física do concelho – Todos em Movimento (PPAF – TM), através de quadros técnicos na área da educação física e desporto.

O Plano decorrerá até julho deste ano, embora com a ausência de alguns projetos, devido às condicionantes ainda existentes. De acordo com a autarquia, a iniciativa visa dar resposta às orientações firmadas na Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar.

Neste contexto, e de forma a coordenar todos os projetos, aconselhamento e encaminhamento da população, já disponível o Gabinete Municipal de Promoção da Atividade Física do Concelho, a funcionar no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho.

Os projetos, gratuitos e diversificados, abrangem públicos com faixas etárias distintas, designadamente:

– CRESCER EM MOVIMENTO: Destinado a crianças e jovens, desde o pré-escolar até aos 18 anos. O programa integra também o projeto “Infantários em Movimento”, nas instalações dos estabelecimentos escolares e destina-se a crianças entre os 03 e 05 anos;

– PÕE-TE A MEXER: Destinado a adultos dos 18 aos 55 anos. Inclui os projetos “Gimnasticando” (aulas bissemanais de ginástica de manutenção e aeróbica, nas freguesias, para adultos até aos 54 anos) e “XutosN’Bola” (grupos informais de futsal e utilizadores das instalações desportivas municipais);

– VIVA +: Para adultos com mais de 55 anos. Inclui o programa “ActiveSenior” (aulas bissemanais de ginástica de manutenção e hidroginástica).

– ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: Pensado para as pessoas com necessidades. O programa agrega o projeto “Atividade Física Adaptada”, desenvolvido em colaboração com a Fundação Irene Rolo, Estão incluídas atividades aquáticas e expressão físicomotora). Já o programa “Desportiv@mente” está direcionado para os utentes de entidades como o GATO, CAIC e Porta Amiga.

Os projetos “TODOS A CAMINHAR” e “TAVIRA CONVID’A PEDALAR” são transversais a todos os programas.

Ao dinamizar este Plano é objetivo da edilidade, juntamente com as diferentes entidades parceiras, baixar os níveis de inatividade física, em todo o ciclo de vida e proporcionar uma oferta desportiva diversificada e gratuita no concelho.