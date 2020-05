Tavira: RTA vai esclarecer microempresas sobre Linha de Apoio à Tesouraria

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA), em parceria com o Município de Tavira, promove, no dia 08 de maio pelas 15:00, uma sessão de esclarecimento por videoconferência acerca da Linha de Apoio à Tesouraria (COVID- 19) para as microempresas (até 9 trabalhadores).

A iniciativa conta com as intervenções dos Presidentes da Região de Turismo do Algarve e da Câmara Municipal de Tavira e ainda do Gabinete de Apoio da RTA, o qual terá como função expor e clarificar quais os requisitos necessários para a apresentação de candidatura a esta Linha de Apoio.

No decorrer da sessão, os empresários terão, ainda, a oportunidade de abordar outros temas do seu interesse, nomeadamente, flexibilização fiscal e contributiva, assim como lay off simplificado.

Para assistir a esta videoconferência deverão os interessados efetuar a sua inscrição, até às 13:00 de dia 07 de maio (quinta-feira), através do e-mail turismo@cm-tavira.pt.