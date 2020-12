Tavirense João Neves assina contrato com o Benfica

A jovem promessa algarvia, João Neves, assinou contrato profissional com o Sport Lisboa e Benfica, anunciou o clube desportivo.

João Neves nasceu a 27 de setembro de 2004, tendo iniciado o seu percurso desportivo na Casa Benfica Tavira, onde se acredita ser um exemplo entre muitos jovens.

Juvenil de segundo ano e já na nona temporada ao serviço do clube encarnado, fez quatro temporadas no CFT do Benfica no Algarve e depois ingressou no Benfica Campus em 2016/17.

Na época 2018/19 participou em 33 jogos pelos Sub-15 e marcou cinco golos. Em 2019/20 alinhou em 17 jogos pelos Sub-16 (seis golos) e um pelos Sub-17.

O Médio Internacional de 16 anos, totaliza quatro presenças pela Seleção Nacional Sub-15, informou o clube encarnado.

