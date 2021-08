Taxa de compromisso do programa que gere apoios UE já excede 100%

O Programa Operacional Regional do Algarve, que gere os Fundos Europeus alocados diretamente à Região, atingiu, no final de julho, uma taxa de execução de 50,26 por cento e 102,59 por cento de taxa de compromisso, anunciou hoje a CCDR Algarve.

Nos últimos oito meses, a aceleração na execução do Programa Operacional Regional foi muito significativa, quer na aprovação de novos projetos e investimentos, passando a taxa de compromisso dos 85,9% para os atuais 102,6%, quer na execução dos projetos aprovados que aumentou dos 39% registados em novembro de 2020 para um valor superior a 50% registados no final de julho de 2021.

O Programa Operacional Regional 2014-2020 tem uma dotação de 318 milhões de euros em Fundos Comunitários, dos quais 231 milhões de FEDER e 87 milhões de FSE, e deverá ser integralmente executado até meados de 2023.

No Algarve, a responsabilidade da gestão é de uma Comissão Diretiva presidida pelo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve, que integra o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em representação dos Municípios, e um representante do Governo, suportados por uma estrutura técnica na CCDR Algarve.

Consulte AQUI os projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional do Algarve, com o apoio dos fundos da União Europeia.

