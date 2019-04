Teatro das Figuras recebe 16.º Dançarte

Está a decorrer até dia 9, no Teatro das Figuras, o 16.º Dançarte- Algarve International Competitions, competição anual que tem lugar em Faro desde 2004, na interrupção letiva das férias da Páscoa.

Organizado pela Associação Beliaev Centro Cultural, destina-se a jovens bailarinos de escolas nacionais e estrangeiras e abrange os estilos de dança como, clássica, dança contemporânea, dança de carácter, dança jazz, hip hop e sapateado. Inclui, ainda, um concurso para coreógrafos, na vertente de dança contemporânea.

A par do concurso de dança, o Dançarte contará com as galas dos premiados que terão lugar dias 08 e 09 de abril, pelas 20:30, com a duração de 150 minutos, os bilhetes para cada uma das galas têm o valor de 10 euros.

O evento tem como objetivos a possibilidade de dar aos alunos e professores de dança, um meio de demonstrarem o seu nível de desempenho nesta área, através da promoção e divulgação do ensino e da aprendizagem de dança. No palco de uma das mais importantes salas de espectáculo do Algarve, centenas de alunos, de diversas escolas, poderão trocar experiências numa competição saudável, que pretende ainda promover o desenvolvimento cultural e artístico e contribuir para a formação de novos públicos.

Em cada edição do concurso são premiados os melhores, através da atribuição de ações de formação, audições internacionais e workshops, em Portugal e no estrangeiro, e de prémios monetários. Um deles será assegurado pelo Teatro das Figuras, que investirá 500 euros, que se convertem em duas inscrições na International Summer School.