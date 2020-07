Teatro de rua ‘À Babuja’ marca regresso do LAMA Teatro após pausa forçada

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O regresso do espectáculo de teatro de rua ‘À Babuja’ assinala o reencontro do LAMA Teatro com o público, após mais de quatro meses de pausa forçada pela pandemia de COVID-19, anunciou aquela estrutura teatral.

As primeiras sessões desta segunda fase da digressão acontecem em Faro, na quinta-feira, 16 de Julho, e em Vila Real de Santo António, no sábado seguinte, dia 18.

Esta é uma peça sobre o amor – ou sobre a busca por um amor – e também sobre a amizade.

Uma amizade marcada por muitas aventuras pelo Algarve de sol e praia e pelo outro menos mediático. Nesta viagem, o público vai conhecer ou reconhecer não só sítios, costumes e iguarias, como também trejeitos e formas de estar próprias das gentes desta região. Tudo sempre com muito humor à mistura.

Inserido nas comemorações dos dez anos do LAMA, o espectáculo ‘À Babuja’ é financiado pelo programa 365 Algarve e terá 9 apresentações até Novembro de 2020.

O LAMA Teatro é uma estrutura financiada pela Direcção-Geral da Artes e apoiada pelo Município de Faro.