Teatro: Versão divertida da história de Adão e Eva em Silves

O Centro Pastoral de Pêra recebe no próximo dia 16 de janeiro (sábado), pelas 18:00, a peça de teatro “Adão + Eva – A Experiência”, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves e produzida pela Trópico de Artes Produções, anunciou o município de Silves.

A peça tem textos e encenação de João Ascenso e interpretação de Margarida Moreira e Ricardo Barbosa, inspirada no livro “The Diaries of Adam and Eve” (O diário de Adão e Eva) de Mark Twain, mas apresentada numa versão livre e divertida do dia-a-dia destas duas personagens.

O enredo centra-se na expulsão de Adão e Eva do “Centro de Pesquisas Éden” por desrespeito das normas daquela entidade e na forma como ambos vão ter de aprender a lidar com um novo mundo e uma realidade desconhecida.

Os bilhetes para esse evento têm um custo associado de 4 euros e estão à venda na BOL em https://cmsilves.bol.pt/Comprar/Bilhetes/93917-adao_e_eva_a_experiencia-aud_centro_pasto_pera/

Mais informação: Sector de Cultura da CMS | tel.: 282 440 800 | email: [email protected]

Como isso: Gostar Carregando...

PUB