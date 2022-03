Ténis: Fabian Marozsan sagra-se vencedor do Loulé Open

O húngaro Fabian Marozsan sagrou-se no dia 20 de março, campeão do 12.º Loulé Open, ao derrotar o austríaco Lucas Miedler na final de singulares do torneio internacional que o Clube de Ténis de Loulé organizou com os apoios da Câmara Municipal de Loulé e da Federação Portuguesa de Ténis.

PUB

Número 364 do ranking ATP, Marozsan revelou mais agilidade na adaptação às difíceis condições meteorológicas que marcaram o derradeiro dia da competição e deu a volta a Miedler (312.º classificado e terceiro pré-designado) para vencer pelos parciais de 6-7(6), 6-1 e 6-3 após 01:56.

A final iniciou-se no Clube de Ténis de Loulé, mas devido à chuva teve de ser transferida para a Vale do Lobo Tennis Academy poucos minutos após o começo da partida decisiva. No novo palco, os dois jogadores trocaram rapidamente quebras de serviço, mas Marozsan cedo demonstrou melhor capacidade de adaptação e tirou partido das novas condições para criar dificuldades a Miedler e aproveitou a sua quebra de rendimento para selar a vitória.

Fabian Marozsan conquistou o primeiro título da temporada, o quinto da carreira e também o mais importante, por tratar-se do primeiro em provas de 25.000 mil dólares.