Ténis: Francisco Cabral derrotado na Final do Vale de Lobo Open

O português Francisco Cabral perdeu este sábado a final de pares do Vale do Lobo International Open, torneio internacional dotado de 25.000 dólares em prémios monetários que é organizado pela Premier Sports na Vale do Lobo Tennis Academy, em Loulé, com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

PUB

A jogar ao lado do alemão Peter Heller, o tenista portuense de 25 anos não conseguiu defender o estatuto de primeiro cabeça de série e perdeu na final por 3-6, 6-4, 10-7 com os checos Dalibor Svrcina e Michael Vrbensky.



A final deste sábado foi a primeira da época e 38.ª da carreira em torneios de pares para Francisco Cabral, que é o atual campeão nacional da variante, ao lado de Nuno Borges. Da Vale do Lobo Tennis Academy, o jovem português vai viajar até ao Complexo Municipal de Ténis da Maia, onde se reúne segunda-feira com a seleção nacional para representar Portugal na Taça Davis pela primeira vez.



Quanto à dupla checa, para Dalibor Svrcina o título deste sábado traduziu-se no segundo da carreira e primeiro desde 2019, em Monastir, enquanto Michael Vrbensky apresenta um currículo mais recheado, com Challengers incluídos, e celebrou a conquista do 12.º título.



Antes, ficaram definidos os dois finalistas de singulares do Vale do Lobo International Open.



O primeiro a avançar para a final foi o espanhol Alejandro Moro Canas (562.º), que se superiorizou perante o brasileiro Gabriel Decamps (sexto favorito fruto do 403.º lugar no ranking) com os parciais de 6-3 e 6-4. E a ele juntou-se o francês Laurent Lokoli (397.º do ranking ATP), que venceu o belga Christopher Heyman (435.º e sétimo pré-designado) por 6-2 e 6-4.



A final de singulares do Vale do Lobo International Open está marcada para as 11 horas deste domingo. Lokoli procura o segundo título da época (já venceu em Monastir) e o 11.º da carreira, enquanto Moro Canas persegue o segundo troféu de campeão, depois de ter conquistado o torneio de Idanha-a-Nova em 2021.