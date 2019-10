Ténis: Frederico Silva vence Open de Tavira

O português Frederico Silva foi o grande vencedor do Open de Ténis de Tavira ao bater na final, de forma categórica o francês Alexandre Muller em dois sets.

Determinado e jogando com muita raça, o tenista luso Frederico Silva impôs-se desde o início ao francês Alexandre Muller, primeiro favorito e que dita apenas uma posição dele no ranking ATP (239.º). O tenista das Caldas da Rainha escolheu responder ao serviço no pre-match meeting com o árbitro espanhol Juan Marco-Periz, e acabou por ser uma escolha acertada, já que conseguiu o break logo a abrir.

Depois, manteve essa hegemonia, liderando sempre os pontos e conseguindo criar desconforto ao francês, jogador muito consistente mas sem argumentos (pelo menos neste primeiro set) para um Frederico Silva apenas com olhos para o título. 6-2 foi o resultado do primeiro parcial, perante o olhar das centenas de pessoas que preencheram as bancadas do Clube de Ténis de Tavira.

Na segunda partida, a história repetiu-se. Fred começou com um novo break, continuou a jogar de uma forma inacreditável e fechou o encontro por 6-1 ao cabo de 1 hora e 6 minutos. « Estou muito contente, cumpri o objectivo a que me propus de vir a qui ganhar o torneio , fui melhorando cada ronda o meu nível e hoje penso ter jogado muito bem », declarou no final Frederico Silva que conseguiu 20 importantes pontos para o ranking mundial e levou para casa um cheque no valor de 2950€.

Depois do êxito do portuense João Monteiro, em 2018, foi a vez deFrederico Silva manter o título em casa.

Nas palavras do Presidente da direcção do Clube de Ténis de Tavira, André Madeira, a edição 2020 já está a ser preparada : « Só temosmotivos para estar satisfeitos. Corrijimos alguns pontosrelativamente ao ano passado e conseguimos ser bem sucedidos pelo menos é esse o feedback que temos tido de todos os jogadores.»