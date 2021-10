Ténis: Kaichi Uchida conquista o 11.º Loulé Open

O tenista japonês Kaichi Uchida é o novo campeão do Loulé Open, que decorreu esta fim de semana no Clube de Ténis do concelho, após vencer o alemão Lucas Gerch, anunciou a organização.

O atleta de 27 anos, número 369 no ranking ATP, venceu o tenista alemão por 6-4 e 6-4, arrecadando um prize-money de 25 mil dólares este domingo numa partida de ténis de 01:24.

“Estou muito contente por ter vencido este torneio. Já tinha ganho um torneio em Portugal em março, mas depois de Vale do Lobo atravessei um período difícil porque não ganhei muitos encontros, por isso vencer aqui em Loulé deixa-me muito feliz”, afirmou Uchida.

Lucas Gerch lamentou as dificuldades sentidas frente a “um jogador muito agressivo que já sabia que me ia obrigar a jogar um ténis mais defensivo”.

“Acabou por ser uma semana muito boa porque na primeira ronda senti muitas dificuldades, mas depois joguei encontros muito bons na segunda ronda, nos quartos de final e até na meia-final. Tive um muito boa semana em Loulé, as condições em Portugal são sempre ótimas porque está calor e sol e toda a gente me fez sentir como em casa”, acrescentou.

