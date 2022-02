Ténis: Luís Faria apurado para o Vale do Lobo International Open

O atleta Luís Faria, 745.º classificado no ranking ATP, registou a terceira vitória da semana e ficou apurado para o quadro principal de singulares do Vale do Lobo International Open, indo agora defrontar Tiago Cação.

Depois de duas vitórias nas rondas anteriores de ténis, o jovem de 22 anos precisou do match tie-break do terceiro set para dar a volta ao sueco Simon Freund (899.º) e vencer por 4-6, 6-2 e 10-5.

Assim, Luís Faria juntou-se a Gonçalo Oliveira, Tiago Cação, Pedro Araújo, Henrique Rocha e Miguel Gomes no quadro principal.

Luís Faria vai defrontar Tiago Cação na eliminatória inaugural, com quem partilha há vários anos o Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis.

O quadro principal é ainda composto pelo ituano Villius Gaubas, o búlgaro Alexander Donski, o chileno Diego Fernandez Flores, o holandês Guy den Heijer e os espanhóis Adria Soriano Barrera, Mario Gonzalez Fernandez e John Echeverria.

A jornada de terça-feira contou ainda com outra vitória portuguesa, em pares, de Francisco Cabral e o alemão Peter Heller, que derrotaram os espanhóis Alejandro Moro Canas e Carlos Sanchez Jover por 6-2 e 7-6(5) para chegar aos quartos de final.

O portuense foi o único a seguir em frente na variante, uma vez que Fábio Coelho/Gonçalo Falcão (quartos favoritos), Miguel Gomes/Henrique Rocha, Jaime Faria/Luís Faria, Afonso Portugal/Bernardo Teixeira e Tiago Cação, com o britânico Billy Harris, não conseguiram superar os respetivos desafios.

Este torneio é organizado pela Premier Sports e decorre na Vale do Lobo Tennis Academy, em Loulé, com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.