Tenistas portugueses avançam no Vale do Lobo International Open

Gonçalo Oliveira, Henrique Rocha e Tiago Cação arrancaram na quarta-feira com vitórias no quadro principal de singulares do Vale do Lobo International Open, garantindo a segunda ronda do torneio.

Henrique Rocha, 1605.º do ranking mundial dos tenistas, de 17 anos, ganhou contra o vietnamita Hoang Nam Ly (575.º) por 6-3 e 6-3.

Já Gonçalo Oliveira (266.º) “começou bem, mas precisou de lutar — e inclusive recuperar de um break de atraso na última partida — para confirmar o estatuto de primeiro cabeça de série contra o qualifier chileno Diego Fernandez Flores (833.º), graças aos parciais de 6-3, 3-6 e 7-5”, segundo o comunicado.

O tenista Tiago Cação (476.º) ganhou a Luís Faria em duas partidas, por 6-2 e 5-7, após recuperar de uma desvantagem de 2-5 na segunda parte, indo agora defrontar o francês Laurent Lokoli (403.º).

Já Pedro Araújo e Miguel Gomes acabaram por perder os jogos de quarta-feira e ficar de fora da competição do concelho de Loulé.

Este torneio é organizado pela Premier Sports na Vale do Lobo Tennis Academy, com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis e um prémio de 25 mil dólares.