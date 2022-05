Terra de Maio regressa ao Azinhal com balão de ar quente e concertos

O evento Terra de Maio está de regresso à aldeia do Azinhal, no concelho de Castro Marim, entre os dias 27 e 29 de maio, com um balão de ar quente e concertos ao vivo, anunciou a autarquia.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, o Pavilhão Multiusos do Azinhal volta a abrir portas e a promover a cabra de raça algarvia e os saberes e sabores a ela associados.

No evento, além da possibilidade de andar num balão de ar quente, os visitantes poderão ainda fabricar queijo artesanal, experimentar a arte da ordenha e praticar equitação.

O mesmo local dispõe ainda de vários sabores do mundo rural, com tasquinhas de gastronomia, provas de vinho e showcooking, com a participação da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António (27 de maio), dos chefes Noélia Jerónimo, Leonel Pereira e Ricardo Silva (29 de maio) e da Comissão Vitivinícola do Algarve (27 de maio).

O certame conta ainda com a quarta edição do “Maior Queijo de Cabra de Raça Algarvia”, que decorre a 28 de maio, pelas 18:00, que vai resultar num queijo fresco com 40 quilos e 80 centímetros de diâmetro, para o qual serão necessários 170 litros de leite.

O dia 28 de maio ficará marcado pela atuação de Némanus, pelas 22:00, enquanto no dia seguinte sobem ao palco os Íris, pelas 19:00.

No primeiro dia subirá ao palco a peça de teatro “É disto que a minha Maria gosta”, do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal, pelas 21:00.

O sábado de manhã será dedicado a um seminário sobre os diferentes enquadramentos na criação de raças autóctones, com a participação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e do Instituto Conservação da Natureza e Florestas.

Já no domingo, pelas 09:00, vai decorrer o 3.º Encontro de Motorizadas, com saída do largo do Mercado, organizado pela Associação Recreativa e Cultural do Azinhal. Na mesma manhã ocorrerá ainda uma caminhada com partida da Casa do Povo do Azinhal.

O evento tem ainda na sua programação as exposições de raças autóctones como a Cabra de Raça Algarvia, Ovelha Churra e Vaca de Raça Algarvia, a mostra “Artefactos Agrícola e do Mundo Rural” e a Queijaria do Centro Multiusos.