Terras do Infante asina contrato programa com associação de caça e pesca

A Associação de Municípios Terras do Infante, constituída pelos municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, anunciou hoje que atribuiu 1500 euros ao Clube de Caça e Pesca da Lagoa Sobrosa no quadro de um Contrato Programa com aquele clube

No âmbito da promoção regular de limpeza dos povoamentos florestais e desmatação de áreas diversas, um dos objetivos do Clube de Caça e Pesca da Lagoa Sobrosa, a Associação de Municípios Terras do Infante assinou com aquele clube um Contrato Programa para o efeito.

Reconhecido o interesse das ações de silvicultura preventiva propostas pelo Clube, foi concedido um apoio financeiro no valor de 1 500 euros.

Fica assim estabelecido mais um acordo de colaboração na prevenção dos incêndios florestais.

O Clube de Caça e Pesca da Lagoa Sobrosa é concessionário da zona de caça associativa da Lagoa Sobrosa, que engloba vários prédios rústicos sitos na freguesia da Bordeira, município de Aljezur, e na freguesia de Barão de São João, município de Lagos.

