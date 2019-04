Terras do Infante mostram trabalho na prevenção de fogos

O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, visita esta quinta-feira, dia 4 de abril, os concelhos das Terras do Infante – Aljezur, Vila do Bispo e Lagos.

A visita do governante inicia-se em Aljezur, pelas 14h30, onde será recebido pelo presidente da câmara, José Gonçalves, acompanhado dos presidentes de Vila do Bispo e Lagos, Adelino Soares e Joaquina Matos, respetivamente.

Ainda em Aljezur, será realizada uma visita de campo ilustrativa dos trabalhos desenvolvidos na prevenção de incêndios, pelos sapadores desta associação.

Pelas 16h00, já em Vila do Bispo, no salão nobre dos paços do concelho, terá lugar a cerimónia de entrega dos certificados de formação profissional/sapadores florestais, correspondente à formulação certificada levada a efeito em pareceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. A comitiva seguirá depois para a Câmara Municipal de Lagos.