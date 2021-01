Terras do Infante oferece viatura à NECI de Lagos

A Associação de Municípios Terras do Infante ofereceu ao Núcleo de Educação da Criança Inadaptada (NECI) de Lagos uma viatura de transportes escolares, que teve um custo superior a 54 mil euros, anunciou o conselho diretivo.

A carrinha, oferecida pela associação que inclui os municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, está devidamente adaptada com uma plataforma elevatória de acesso eletro-hidráulico, com uma capacidade para 360 quilos.

Para a associação, esta oferta é “mais uma importantíssima ferramenta para o trabalho” que é desenvolvido diariamente.

