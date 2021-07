Testagem de 240 pessoas em Altura deteta 2 casos positivos

A localidade de Altura, no concelho de Castro Marim, foi palco de uma testagem de diagnóstico à covid-19 em massa à população no passado fim-de-semana, tendo sido detetados dois casos positivos, anunciou a autarquia.

Segundo a autarquia, esta iniciativa vai permitir “identificar as possíveis cadeias de transmissão e travar muitos contágios”, desenvolvida por um grupo de voluntários.

“Devido ao agravamento da situação pandémica, e com o aparecimento de novos casos no concelho, que não registava nenhum nos últimos meses, voltaram a organizar-se para tentar travar a propagação do vírus e evitar que o município volte a ser tão afetado”, refere o executivo em comunicado.

Altura foi escolhida como local desta ação por existir atualmente “um maior fluxo de pessoas durante esta época”.

No futuro, estão previstas mais ações como estas, “caso se justifique, sempre sob a orientação da autoridade de saúde pública local”.

